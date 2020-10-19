Наблюдательный совет ЮниКредит Банка принял решение о назначении Вадима Апархова, действующего директора департамента крупных корпоративных клиентов, кандидатом на должность члена правления, ответственного за корпоративно-инвестиционный блок. Об этом в понедельник сообщили в банке, уточнив, что официальное вступление Апархова в должность члена правления состоится после согласования его кандидатуры с ЦБ РФ.

Как следует из релиза, кадровое решение связано с состоявшимся назначением Кирилла Жукова-Емельянова председателем правления ЮниКредит Банка начиная с 20 октября. Последний до своего назначения временно исполняющим обязанности председателя правления «ЮниКредита» с 12 октября 2020 года отвечал за корпоративный бизнес и направление private banking в финучреждении в статусе члена правления.

Кирилл Жуков-Емельянов 20 октября вступит в должность предправления ЮниКредит Банка Кандидатура Жукова-Емельянова согласована Центральным банком РФ.

«Более десяти лет крупные корпоративные клиенты ЮниКредит Банка знают Вадима Апархова как главу департамента крупных корпоративных клиентов, поэтому для наших партнеров это станет хорошей новостью, так как Вадим обладает успешным и более чем десятилетним опытом работы с важным сегментом блока КИБ... Назначение Вадима Апархова — это еще один пример правильного корпоративного планирования преемственности в группе UniCredit», — прокомментировал Жуков-Емельянов.

Вадим Апархов начал карьеру в банковской сфере в 1994 году с Международного Московского Банка (нынешний ЮниКредит Банк), работая в области торгового финансирования и документарного бизнеса. В 1998 году он перешел в коммерческий департамент БНП-Дрезднер Банка в Москве, где отвечал за работу с российскими клиентами из сырьевого сектора и зарубежными трейдерами биржевых товаров. В 2002 году Апархов присоединился к команде коммерческого департамента банка «Сосьете Женераль Восток», где занимался организацией обслуживания крупных российских экспортеров. В 2005 году возглавил управление корпоративного и структурированного финансирования предприятий сырьевого сектора, а в 2007-м стал управляющим директором блока крупных российских и зарубежных компаний. В 2010 году Апархов возглавил департамент крупных корпоративных клиентов в ЮниКредит Банке.

Апархов окончил Московский государственный технологический университет «Станкин» по специальности «инженер-программист роботизированных комплексов», а также имеет диплом MBA по специальности «бизнес и экономика» совместной программы Государственного калифорнийского университета, Хейворд (CSUH) и Академии народного хозяйства России.

