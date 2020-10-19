Кирилл Жуков-Емельянов назначен председателем правления ЮниКредит Банка, он вступит в должность 20 октября. Об этом в понедельник сообщают в кредитной организации.

«19 октября 2020 года наблюдательный совет ЮниКредит Банка принял решение о назначении К. О. Жукова-Емельянова на должность председателя правления ЮниКредит Банка с 20 октября 2020 года. Кандидатура К. О. Жукова-Емельянова согласована Центральным банком Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

В начале октября стало известно о назначении Жукова-Емельянова временно исполняющим обязанности председателя правления ЮниКредит Банка с 12 октября 2020 года в связи с переходом Михаила Алексеева, руководившего «ЮниКредитом» с середины 2008 года, на работу в Центробанк. Алексеев стал новым зампредом ЦБ и будет курировать департамент наличного денежного обращения и деятельность объединения «Росинкас». Также сообщалось, что планируется назначение Алексеева председателем совета директоров управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора.



ЮниКредит Банк назвал нового руководителя в связи с переходом предправления в ЦБ Кирилл Жуков-Емельянов назначен врио главы ЮниКредит Банка с 12 октября и официально вступит в должность председателя правления после согласования его кандидатуры с Центробанком.

Кирилл Жуков-Емельянов окончил факультет международных экономических отношений МГИМО. Начал карьеру в 1994 году в ЮниКредит Банке (тогда это был Международный Московский Банк) в области корпоративного финансирования. С 1999 года руководил кредитным бизнесом ЗАО «Банк Австрия Кредитанштальт (Россия)». После его слияния с ММБ в 2001 году занимал руководящие должности в блоке корпоративного бизнеса ММБ. С 2003 года отвечал за развитие региональной сети и корпоративного бизнеса ММБ, а затем ЮниКредит Банка. В декабре 2008 года занял должность члена правления, отвечал за корпоративный бизнес и направление private banking ЮниКредит Банка.