Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию четверга положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,13% и составил 3 138,62 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,41% до отметки 1 307,14 пункта.

Акции Сбербанка подешевели на 0,35%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,5%, «Газпрома» — на 1,45%. Бумаги Мосбиржи подорожали на 3,21%, «Норильского никеля» — на 0,72%.

Российский фондовый рынок в четверг удержал позиции, несмотря на умеренно негативный внешний фон, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

«Продажам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent снизился на 1,5%, отступив ниже 48 долларов за баррель. В отсутствие торгов в США ситуацию несколько сгладила динамика европейских площадок, которые к вечеру прибавляли в пределах 0,6%», — комментирует эксперт.

На фоне выходного дня в США, где сегодня празднуют День благодарения, снизилась волатильность и объемы торгов. При этом отсутствуют новые идеи для направленного движения, что привело к консолидации на российском рынке.

«Умеренной же коррекции на рынке энергоносителей не хватило для существенной активизации продаж. Скорее всего, аналогичным образом будет развиваться ситуация и в пятницу — в США короткий торговый день. Начало же следующей недели пройдет под знаком первых данных по сезону рождественских распродаж в США, которые могут существенно повлиять на отношение инвесторов к рисковым активам», — заключает аналитик.