Отдельные требования к МСП, участвующим в закупках государственных компаний и корпораций, будут упразднены. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении Кабмина. Решение упростит участие МСП в закупках госкомпаний и снизит количество административных процедур.

«Теперь у бизнесменов не будут требовать документы, подтверждающие принадлежность их компаний к субъектам малого или среднего предпринимательства (МСП). Вместо этого инициатор закупки должен самостоятельно выяснить, есть ли сведения о потенциальном исполнителе в едином реестре МСП», — сообщает правительство.

Аналогичное правило распространяется и на самозанятых: при проведении закупок с их участием предписывается проверять информацию на сайте ФНС. Это избавит плательщиков налога на профессиональный доход от необходимости собирать справки для подтверждения своего статуса.