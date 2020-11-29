Синко-Банк запускает удаленные услуги для пользователей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь сервисы банка будут доступны без визита в офис. Введение новых онлайн-услуг позволит банку повысить эффективность работы действующего отделения и снизит нагрузку на операционный персонал банка», — рассчитывают в финансовом учреждении.

В частности, Синко-Банк предлагает сервисы для предпринимателей и малого бизнеса: открытие расчетного счета онлайн, оформление кредитной линии на выплату заработной платы, конверсионные операции с валютой. Также в банке планируется открытие формы обратной связи для юридических лиц и ИП.



В настоящее время банк предоставляет услуги по открытию вкладов для ИП и юридических лиц при наличии системы электронного документооборота «Контур.Диадок».

