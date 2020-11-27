ВТБ расширяет сеть офисов нового формата на регионы, открывая первое отделение в Санкт-Петербурге. Офис находится по адресу: пл. Восстания, д. 1.



«Благодаря «умным технологиям» в таких точках повышается эффективность: привычный поток клиентов смогут обслуживать вдвое меньше сотрудников, а время ожидания клиента сокращается на треть. До конца текущего года аналогичные отделения ВТБ откроются в Калининграде, Брянске и Чувашии», — говорится в релизе кредитной организации.

Зона розничного обслуживания организована без фиксированных рабочих мест. На входе посетитель приглашается в одну из комфортных локаций отделения. Сотрудники банка работают с ноутбуками и выходят к клиентам для консультаций. Для конфиденциальных переговоров оборудованы закрытые помещения.



«Отделение нового формата ориентировано на максимальное использование цифровых каналов и систем самообслуживания: до 80% стандартных действий по кредитам, вкладам, платежам и переводам клиент может самостоятельно осуществлять через «ВТБ Онлайн», до 95% всех операций с наличными — через банкоматы (в отделении установлены четыре ATM)», — отмечают в банке.

В отделении действует технология автоматического контроля параметров (Smart-office), позволяющая оптимизировать температуру, влажность, освещенность и концентрацию CO₂ в офисе. Оформление более 50% всех документов в электронном виде позволяет существенно сократить использование бумаги.

Ранее в этом году банк открыл две аналогичные точки в Москве.