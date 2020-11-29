К программе лояльности «СберСпасибо» присоединился московский сервис по доставке еды «Кухня на районе» (входит в экосистему «Сбера)». Теперь участники программы лояльности смогут получить 5% бонусами при покупках в мобильном приложении «Кухня на районе».



Акция продлится по 31 декабря 2020 года, единственным условием для участия является оплата заказов картами СберБанка.

«В «Кухне на районе» нет минимальной суммы заказа, доставка бесплатная, а блюда меняются каждую неделю. Ограничение есть только в географии присутствия доставки — пока предложение доступно только жителям Москвы, Мытищ и Люберец», — говорится в релизе.