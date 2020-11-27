ЦБ утвердил изменения в план мер по предупреждению банкротства банка непрофильных активов (БНА) «Траст». В частности, банк «ФК Открытие» передаст «Трасту» акции ВТБ, сообщает пресс-служба регулятора.



«Банк России утвердил изменения в план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО «Банк «Траст» (регистрационный номер 3279), предусматривающие приобретение БНА ряда непрофильных активов банковской группы ПАО «Банк «ФК Открытие», в том числе акций банка ВТБ (ПАО)», — говорится в сообщении.

Акции ВТБ являются непрофильным активом банка «Открытие» и передаются «Трасту» в целях исключить владение одним системно-значимым банком более чем 9% акций конкурирующего системно значимого банка, имеющего другого контролирующего акционера.

Приобретение БНА активов обусловлено необходимостью освобождения баланса банка «Открытие» от непрофильных активов в рамках его подготовки к продаже и рекомендовано инвестиционными консультантами, проясняет регулятор.

Фондирование приобретения активов будет осуществлено за счет свободной ликвидности БНА, сформировавшейся по итогам работы с непрофильными активами, а также депозита Банка России.

Размер предоставляемого ЦБ финансирования будет определен с учетом стоимости активов, сформированной на организованном рынке ценных бумаг накануне совершения сделки, и не превысит 79,8 млрд рублей.