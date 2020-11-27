🔹 Банк России рассчитывает расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство. Для клиентов из «красной зоны» устанавливается запрет на открытие новых банковских счетов, проведение любых операций, использование системы ДБО и СБП. Ограничения возможны, даже если компания не будет считаться высокорисковой, но захочет перевести средства контрагенту из «красной зоны».

🔹 Более трети работающих россиян надеются на увеличение зарплаты, при этом такие планы есть только у каждой пятой компании, выяснил сервис по поиску работы SuperJob. Так, повышение или индексацию зарплаты в ближайшее время планируют 21% опрошенных компаний. Согласно исследованию, зарплаты могут быть повышены отдельным категориям персонала, либо предполагается «повышение заработка по итогам работы и планам развития». Между тем 51% работодателей не будут пересматривать размер вознаграждения персонала.

🔹 Люди разных профессий по-разному представляют свою жизнь и уровень желаемого дохода на пенсии, при этом 39% россиян собираются продолжать работать после 60—65 лет, выяснили сервис «Работа.ру» из экосистемы «Сбера» и НПФ СберБанка. Пенсионными планами поделились россияне, работающие в сфере IT, банках, сфере финансов и инвестиций, медицине, образовании, строительстве, на производстве и в промышленности, кафе и ресторанах, а также на транспорте и в сфере логистике.

🔹 Новый выпуск инвестшоу Банки.ру «Это к деньгам» получился самым музыкальным. Поводов для пения у ведущих было достаточно — портфели чувствуют себя куда лучше, чем на прошлой неделе. Но останавливаться на достигнутом участники шоу не собираются. Темой нового выпуска стали биржевые товары. Частный инвестор, специалист по срочным рынкам Илья Коровин сделал экскурс по товарному ассортименту Московской и Санкт-Петербургской бирж, рассказал о плюсах и минусах инвестиций в товары через ETF и фьючерсы, о том, чем опасны производные финансовые инструменты, как снизить риски работы с ними.

