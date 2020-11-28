



🔸 Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» начало работать на всей территории России. С его помощью мелкие ДТП можно оформить за 15 минут в электронном виде. О том, как оно работает, читайте в рубрике FinTok.

🔸 Выбрать ценные бумаги, которые принесут прибыль, бывает непросто. Но нужно ли вообще выбирать? Вместе с директором по стратегии компании «Финам» Ярославом Кабаковым разбираемся, что такое биржевые фонды, в новом выпуске инвестшоу Банки.ру «Это к деньгам».

🔸 Ставки кредитов снижаются — кажется, это шанс наконец обзавестись собственным жильем. Вот только цены на него растут, да и экономика уверенности в будущем не внушает. Брать или не брать? Разбираем плюсы и минусы решения здесь.

🔸 Сразу двое страховщиков запускают продажи полисов инвестиционного страхования жизни в мобильных приложениях. О том, в чем выгода для страхователей, узнаем из публикации.

🔸 «ЛокоЯрко» — доходная карта с кешбэком за покупки от Локо-Банка. О том, достаточно ли это карта яркая, чтобы стать заметной, узнаем в «Разборе Банки.ру».