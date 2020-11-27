Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию пятницы разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,13% и составил 3 142,68 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,36% до отметки 1 302,43 пункта.

Акции Сбербанка подорожали на 0,52%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,02%, «Газпрома» — на 0,28%, Мосбиржи — на 4,21%, «Норильского никеля» — на 1,16%.

В пятницу под занавес торгов российский рынок акций продолжает аккуратно фиксировать прибыль, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Ничего плохого не случилось, но индексы и акции забрались за эту взрывную неделю слишком высоко для того, чтобы оставаться там и дальше. Индекс Мосбиржи консолидируется около 3 132 пунктов, слегка снижается и может оставаться до появления нового драйвера в узком коридоре 3 115—3 145 пунктов. За эту неделю рублевый индикатор вырос на 2,2%, обновив пик на уровне 3 149,9. Индекс РТС корректируется активнее, снижается к 1 303 пунктам и, если не устоит на отметке 1 300, способен отступить в область 1 280—1 285 пунктов сейчас. За последние пять торговых дней валютный бенчмарк укрепился на те же 2,2%», — комментирует эксперт.