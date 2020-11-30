Санируемый ЦБ Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) по итогам октября вышел на девятое место по чистой прибыли с начала 2020 года, пишет «Коммерсант» . Об этом свидетельствуют финансовая отчетность на сайте ЦБ и расчеты издания. В январе — октябре 2020 года банк заработал 14,9 млрд рублей чистой прибыли, в то время как по итогам сентября был в числе самых убыточных (6,4 млрд рублей).

Вхождение МИнБанка в топ-10 банков по финансовому результату произошло за счет бумажной прибыли. Банк уменьшил номинальную стоимость акций в целях приведения размера уставного капитала в соответствие с величиной собственных средств, пояснили в пресс-службе. Единственный акционер банка (ЦБ) 7 октября принял решение уменьшить уставный капитал на 96% (на 124,27 млрд рублей) до 5 млрд рублей.

По словам экспертов, в октябре МИнБанк не восстанавливал резервы на возможные потери по кредитам и прочим активам, не уступал права требования, значимых переоценок ценных бумаг на балансе не было, но наблюдался опережающий рост доходов относительно расходов, которые по текущей отчетности однозначно идентифицировать нельзя. Сейчас банк генерирует недостаточный для покрытия резервов объем доходов, прибыль банка за 2020 год будет зависеть от величины резервов в IV квартале. При условии дальнейшего дорезервирования кредитного портфеля и прочих активов без учета разовых и нестабильных доходов банк, вероятнее всего, останется убыточным по итогам года, полагают эксперты.