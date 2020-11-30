Банк России приказом от 30 ноября 2020 года приостановил действие страховых лицензий ООО «Национальная страховая группа — «Росэнерго» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3295). Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора. Решение уже вступило в силу, следует из уведомления.

Как поясняется, решение принято в связи с неоднократным нарушением страховщиком в течение одного года требований к финансовой устойчивости и платежеспособности, а также представлением в орган страхового надзора недостоверной информации.

«Приостановление действия лицензий субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры. Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства», — подчеркивают в ЦБ.

Из текста приказа Центробанка следует, что до устранения страховщиком выявленных нарушений приостанавливаются его лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, на осуществление добровольного имущественного страхования и на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Установлен пятидневный срок для устранения выявленных нарушений.

В компанию назначена временная администрация сроком на шесть месяцев.



В августе этого года сообщалось, что компания «НСГ — «Росэнерго» отказалась от лицензии на обязательное страхование военнослужащих.