Средняя рыночная ставка по ипотечным кредитам в России, согласно обновленному нацпроекту «Жилье и городская среда», должна опуститься до 6% в 2030 году. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в понедельник директор департамента жилищной политики Минстроя России Ольга Корниенко.

«В паспорте национального проекта у нас заложено поэтапное, плавное снижение ипотечной ставки, которая в 2030 году должна достигнуть порядка 6%», — сказала Корниенко на заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Представитель Минстроя добавила, что паспорт национального проекта был доработан, в него включили инструмент инфраструктурных облигаций и развитие платформы для арендного жилья.



Согласно данным Центробанка, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в октябре 2020 года, составила 7,31%.