В ВТБ сейчас «работают» около 30 цифровых сотрудников, к концу 2022 года планируется внедрить в работу около 300 роботов, говорится в релизе финучреждения.

«Сейчас в ВТБ почти 30 цифровых сотрудников. За два года в рамках реализации стратегии цифровой трансформации банка мы планируем увеличить их количество почти в десять раз. На текущий момент роботы работают почти с 20 бизнес-процессами, среди которых рассмотрение обращений клиентов, выплаты по ним, подготовка отчетности и многие другие. Внедрение в рекордно короткие сроки — от нескольких дней до трех недель — роботов для обработки заявок на льготные кредиты для бизнеса и запросов на выплаты клиентам банка, оказавшимся за рубежом при закрытых границах, позволило ВТБ в несколько раз ускорить работу и снять с сотрудников рутинные задачи в самый сложный период пандемии коронавируса», — прокомментировал заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

По словам главы управления апробации новых технологий ВТБ Екатерины Фроловичевой, разработка и внедрение роботов в ВТБ происходит по двум моделям. Первая — модель «фабрики роботов», когда сотрудники подразделений сами роботизируют свои процессы, запуская цифровых помощников. «Вторая модель, при которой роботы создаются сотрудниками центра компетенций роботизации процессов, а сотрудники подразделений банка являются экспертами и владельцами процессов», — пояснила она.