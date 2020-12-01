В России с 1 декабря официально заработала пилотная программа льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство для семей с детьми. Об этом сообщается на сайте «ДОМ.РФ». Ранее запуск программы анонсировал генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, напоминают в компании.

Кредит на строительство жилого дома можно оформить в Банке ДОМ.РФ по ставке от 6,1%. Ожидается, что в рамках пилотного проекта может быть выдано кредитов на 2,2 млрд рублей. На субсидии институт развития направит 300 млн рублей.

Льготная ипотека на ИЖС доступна для заемщиков до 36 лет, имеющих хотя бы одного ребенка в возрасте до 19 лет. Программа действует до 30 июня 2021 года. По ее условиям ипотека предоставляется на строительство типовых домов комплексной застройки или домов по индивидуальному проекту на территории с транспортной и социальной инфраструктурой, дополнительного залога не требуется. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн в других субъектах РФ. Минимальный первоначальный взнос — 20%. Срок кредитования — до 20 лет.

Минимальная ставка доступна для заемщиков, подтверждающих доходы и занятость дистанционно — с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ, а также для зарплатных клиентов банка. Выписка заказывается через сотрудника банка, без обращения в его отделение или Пенсионный фонд РФ.

«Предлагаемая нами ставка приближена к ставке по льготной ипотеке на новостройки, являющейся драйвером спроса на рынке… Недавно наш банк расширил цели использования кредита: ипотеку можно направить как на строительство дома с одновременным приобретением земли, так и на строительство дома на имеющемся в собственности участке», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов.



По его словам, в октябре Банк ДОМ.РФ с целью повышения доступности программы расширил также географию возможного местонахождения объекта строительства — теперь он может находиться на расстоянии до 50 км от ближайшего крупного населенного пункта. Кроме того, клиенты банка могут построить дом не только на землях населенных пунктов, но и на землях сельскохозяйственного назначения.