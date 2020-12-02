Московский Кредитный Банк планирует приобрести КБ «Кольцо Урала», входящий в группу Уральской горно-металлургической компании и работающий в Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах. Об этом в среду сообщили в МКБ.

«Данный шаг отвечает стратегическим приоритетам сторон по развитию сотрудничества в части повышения качества комплексного финансового обслуживания для предприятий группы УГМК и их работников, в том числе в части корпоративного и потребительского кредитования, расширения спектра банковских услуг, а также дальнейшей цифровизации и повышения качества клиентских сервисов», — отмечается в релизе.

В МКБ подчеркивают, что условия по действующим договорам клиентов банка «Кольцо Урала» останутся без изменений. Интеграция информационных систем финансовых учреждений пройдет поэтапно.

По словам генерального директора Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына, переговоры по сделке велись с начала 2020 года. В УГМК ожидают синергетического эффекта от сделки и заинтересованы в продолжении сотрудничества как с банком «Кольцо Урала», так и с МКБ как одним из важных партнеров группы, подчеркнул ее топ-менеджер.

«Сотрудничество с группой УГМК носит стратегический долгосрочный характер. Специалисты КБ «Кольцо Урала» обладают уникальной экспертизой, которая и в будущем ляжет в основу преобразований. Благодаря наработанным клиентским отношениям у нас есть возможность развить клиентскую лояльность и расширить спектр услуг», — комментирует первый заместитель председателя правления МКБ Михаил Полунин.

Уральская горно-металлургическая компания — российский горно-металлургический холдинг, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране, объединяющий более 40 промышленных предприятий в России и за рубежом. Согласно последним данным на сайте ЦБ РФ (на 14 августа 2020 года), УГМК через Медногорский медно-серный комбинат контролирует 90% банка «Кольцо Урала», а бенефициарным собственником оставшихся 10% выступает один из совладельцев УГМК Игорь Кудряшкин.



По данным финансового рейтинга Банки.ру, на 1 ноября 2020 года базирующийся в Екатеринбурге банк «Кольцо Урала» занимает 104-е место по активам среди российских кредитных организаций. МКБ, входящий в число системно значимых банков, находится на седьмом месте.