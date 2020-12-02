Телекоммуникационная компания «МТС» завершила программу обратного выкупа акций. Об этом объявлено в среду, 2 декабря.

Как указано в релизе оператора, с момента объявления 31 марта 2020 года программы приобретения обыкновенных акций и американских депозитарных акций МТС, реализованной стопроцентной «дочкой» оператора — ООО «Бастион», было выкуплено 45 501 316 обыкновенных акций (включая американские депозитарные акции) на общую сумму около 15 млрд рублей, что составляет 2,28% от общего числа размещенных акций МТС. В это количество входят 22 758 872 обыкновенные акции (включая американские депозитарные акции), приобретенные у Sistema Finance S.A., дочерней компании АФК «Система».



Президент МТС Алексей Корня ранее пояснял, что программа обратного выкупа позволяет компании использовать рыночные механизмы для поддержания цены акций. «Наши хорошие операционные результаты, стабильный прогноз, сильный баланс и ограниченный валютный риск дают нам все основания полагать, что стоимость наших акций в настоящее время фундаментально недооценена рынком. Сейчас у нас есть хорошая возможность выкупать акции в интересах всех наших акционеров», — отмечал он в марте, комментируя утвержденную программу выкупа обыкновенных акций МТС на общую сумму до 15 млрд рублей.