Зарплата работника, который перешел на удаленный режим занятости, должна сохраняться, при условии, что объем выполняемой работы остался прежним. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает ТАСС.

«Независимо от режима, которым будет пользоваться работник во взаимоотношениях с работодателем, заработная плата должна не меняться. То есть в случае если объем выполняемой работы сохранился, если он не изменился в зависимости от изменения режима организации труда, заработная плата должна соответствовать той, которую работник бы получал при осуществлении традиционной трудовой функции в офисе», — сказал он.

Котяков также заявил, что работодатель обязан обеспечить техническими средствами сотрудника, который перешел на работу в удаленном режиме.

«Работодатель обязан обеспечить работника соответствующими техническими средствами. То есть в данном случае это либо ноутбук, либо сетевое подключение, либо выход в Интернет. Но в случае если работник имеет свои технические средства, законопроектом предусмотрена возможность регулирования отношений между работником и работодателем и компенсация со стороны работодателя работнику части финансовых средств, которые будут направлены на компенсацию амортизации его технических средств», — сказал он.

Совфед одобрил закон о регулировании дистанционной работы Его вступление в силу запланировано на 1 января следующего года.

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об особенностях дистанционной работы. Его вступление в силу запланировано на 1 января следующего года.



Документ, авторами которого стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат российского парламента, дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса РФ, посвященной особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников. Закон содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников, регламентирует типы дистанционной занятости (постоянная, временная и комбинированная), основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.