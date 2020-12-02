Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Дойче Банка на уровне «ААА(RU)» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в релизе АКРА , кредитный рейтинг банка отражает очень высокую вероятность получения им поддержки со стороны единственного участника — Deutsche Bank AG, характеризующегося сильным финансовым профилем.

«Оценка собственной кредитоспособности банка на уровне «а+» отражает адекватную достаточность его капитала, а также сильный риск-профиль и адекватные показатели фондирования и ликвидности», — отмечается в сообщении.

В АКРА напоминают, что Дойче Банк специализируется на комплексном обслуживании юридических лиц и кредитовании крупных международных корпораций, работающих в России, а также крупнейших российских предприятий.

Бизнес-профиль банка отражает его средние позиции в банковской системе РФ, при этом банк характеризуется сильным брендом: статус дочерней компании Deutsche Bank дает ему возможность привлекать качественных российских и международных клиентов, указывают аналитики.



«Стратегия банка интегрирована в общую стратегию развития Deutsche Bank AG на российском рынке и предполагает сохранение фокуса на таких направлениях, как управление денежными средствами клиентов и торговое финансирование, при органическом росте в сфере кредитования юридических лиц. Как ожидается, банк продолжит использовать консервативный подход к принятию рисков», — отмечается в числе прочего в релизе.

