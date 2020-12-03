Минфин РФ в декабре направит на продажу иностранной валюты на внутреннем рынке 50,8 млрд рублей, следует из сообщения на сайте ведомства.

«Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 50,8 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 декабря 2020 года по 14 января 2021 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 2,2 млрд рублей», — отмечает ведомство.

Напомним, что на ноябрь (на период с 9 ноября по 4 декабря) Минфин анонсировал продажу валюты в объеме 50,1 млрд рублей.

Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в декабре 2020 года в размере 70,1 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам ноября текущего года составило 19,3 млрд рублей.