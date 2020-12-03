Чат-бот в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» теперь отвечает на вопросы по программам инвестиционного и накопительного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ) компании «Сбербанк страхование жизни», а при необходимости — соединяет с оператором, говорится в релизе «Сбера».

«Сервис находится на главной странице приложения во вкладке «Диалоги». Он может рассказать клиентам обо всех условиях программ НСЖ и ИСЖ, оформлении и расторжении договоров, оплате страховой премии, порядке действий при наступлении страхового случая или окончании действия договора», — указано в сообщении.