Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики постановил ввести процедуру принудительной ликвидации в отношении банка «Майский». О судебном решении, резолютивная часть которого была объявлена на заседании 30 ноября, сообщили на днях в Агентстве по страхованию вкладов, которое назначено ликвидатором.

Напомним, лицензия у банка была отозвана 9 октября этого года. В числе прочего Банк России пояснял, что неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности реального финансового положения. В ходе проверки были выявлены случаи фиктивного погашения ссудной задолженности в целях сокрытия реального уровня просроченной задолженности и искусственного формирования процентных доходов кредитной организации.



Страховку вкладчикам «Майского» в объеме 497,4 млн выплачивает банк «Открытие».