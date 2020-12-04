Банк России с 3 декабря отозвал лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью «Национальная страховая группа «Росэнерго» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3295), сообщает пресс-служба регулятора.

«Данное решение принято в связи с нарушением более чем на 20% минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, установленного Банком России <...>, с учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, стабильности финансового (страхового) рынка в части обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», — говорится в релизе.

Ранее, 30 ноября, ЦБ приостановил лицензии НСГ «Росэнерго» и назначил временную администрацию. Как пояснялось, решение принято в связи с неоднократным нарушением страховщиком в течение одного года требований к финансовой устойчивости и платежеспособности, а также представлением в орган страхового надзора недостоверной информации.



Отмечается, что временная администрация направила ходатайство о банкротстве страховой организации.

«Временная администрация, назначенная приказом Банка России от 30 ноября, выявила существенное расхождение фактического остатка наличных денежных средств с данными бухгалтерского учета страховой организации. По выявленным фактам нарушений ЦБ направит обращение в правоохранительные органы», — сказано в сообщении.

Решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России.



В связи с отзывом лицензий национальная страховая группа «Росэнерго» обязана принять решение о прекращении страховой деятельности, а также исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям.

«Росэнерго» не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу решения об отзыве лицензии, уведомляет страхователей, перестраховщиков по договорам страхования, договорам перестрахования об отзыве лицензии, а также о факте и дате досрочного прекращения указанных договоров.

В августе этого года сообщалось, что НСГ «Росэнерго» отказалась от лицензии на обязательное страхование военнослужащих.

