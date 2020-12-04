Цены на продукты и товары повседневного спроса (FMCG) выросли с октября 2019 по октябрь 2020 года на 14%, если сравнивать показатели октября этого года и прошлого, пишут «Известия» . Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир». По оценкам компании, с января 2019 года стоимость товаров в магазинах изменилась чуть больше — на 18%.

В перечень товаров «Ромира» вошли самые популярные у потребителей наименования: мясо и рыба, сыр, молоко, вареная колбаса, яйца, сосиски, помидоры, сливочное масло, овощи и фрукты, сметана, творог, печенье, хлеб, бананы и другое. Из непродуктовых товаров компания учитывала разные виды одежды, включая верхнюю, а также обувь, детские товары, туалетную бумагу, лекарства, бытовую химию и средства личной гигиены. Статистика компании по ценам замеряет стоимость корзины продуктов в магазинах, которую фактически покупают россияне, пояснили в исследовательском холдинге. Росстат же в своих подсчетах исследует базовый набор товаров, в нем специалисты ведомства учитывают более широкую линейку продукции, а также услуги. В итоге динамика цен получается другая.

Большинство россиян увеличило траты на еду в 2020 году Менее 10% респондентов в 2020 году увеличили затраты на образование (9%), технику (7%), развлечения (5%) и путешествия (3%).

По данным Росстата, в октябре годовая инфляция на продукты питания выросла до 4,83%, напомнила замглавы ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Основными локомотивами роста стали сахар-песок (+39,8% к октябрю 2019 года), крупа и бобовые (+22,3%), подсолнечное масло (+14,5%), следует из данных ведомства. Цены на импортное продовольствие из-за девальвации рубля выросли на 23% за десять месяцев этого года, уверена она.

Разница между официальными данными и фактурой «Ромира» более чем трехкратная. Наблюдаемая населением инфляция, как правило, в два-три раза выше официальных данных: социологи опрашивают в основном население в крупных городах, где уровень жизни выше, отметила Мильчакова. Получается, что цены на выбранную по своему вкусу продукцию могут очень сильно отличаться от средних цифр инфляции. Ведь последняя основана на потребительской корзине с четким перечнем товаров, сказала эксперт.