Промсвязьбанк (ПСБ) приобрел 100% акций Роскосмосбанка у государственной корпорации «Роскосмос», стороны подписали соответствующий договор. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ранее Банк России утвердил ПСБ в качестве единственного инвестора в проекте по финансовому оздоровлению Роскосмосбанка, а также реорганизацию последнего в форме его присоединения к Промсвязьбанку до мая 2021 года.

«Становясь инвестором Роскосмосбанка, ПСБ увеличит долю на рынке обслуживания предприятий ОПК и наукоемких отраслей и дополнительно нарастит объемы бизнеса за счет стратегического партнерства с ГК «Роскосмос», которое предполагает комплексное финансовое обслуживание 120 компаний в составе госкорпорации и порядка 200 тыс. их сотрудников», — говорится в релизе.

На первом этапе Роскосмосбанк продолжит функционировать как отдельный банк в составе финансовой группы ПСБ и будет отвечать по всем своим обязательствам своевременно и в полном объеме. После реорганизации эти обязательства будут безусловно исполняться со стороны ПСБ.

Интеграционные процессы будут завершены во II квартале 2021 года. К сети отделений ПСБ добавятся уникальные локации Роскосмосбанка в Байконуре и Мирном, которые банк заинтересован сохранить для обслуживания «Роскосмоса».