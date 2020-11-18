Банк России утвердил изменения в план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Роскосмосбанка, сообщает пресс-служба регулятора.

Владельцем принадлежащего госкорпорации «Роскосмос» банка станет Промсвязьбанк, опорный банк оборонно-промышленного комплекса России.



«Указанные изменения предусматривают приобретение ПАО «Промсвязьбанк» у Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» 100% акций банка, а также реорганизацию последнего в форме его присоединения к ПАО «Промсвязьбанк» в срок до 1 мая 2021 года», — говорится в сообщении ЦБ.

После приобретения акций и до завершения реорганизации банка в качестве инвестора будет выступать Промсвязьбанк.

О том, что ПСБ заинтересовался Роскосмосбанком в июле текущего года, писал «Коммерсант». В Промсвязьбанке тогда подтвердили свой интерес, сообщив, что рассматривают «возможность участия в санации Роскосмосбанка». Благодаря этой сделке госкорпорация сможет освободиться от непрофильного актива, а Промсвязьбанк — достичь цели по наращиванию обслуживания компаний ОПК до 70% к 2022 году, отмечало издание. Сейчас у ПСБ около 60% рынка гособоронзаказа, объем которого оценивается в 1,5 трлн рублей.

Как отмечается в опубликованном позже в среду, 18 ноября, комментарии «Роскосмоса», Роскосмосбанк является непрофильным активом для госкорпорации, и для дальнейшего продолжения успешного развития банка необходима модернизация его IT-технологий как в розничной, так и в корпоративной части бизнеса, что возможно только при условии значительных вложений со стороны инвестора.

«Полученные госкорпорацией «Роскосмос» денежные средства будут направлены на финансирование перспективных инвестиционных проектов, направленных на развитие, модернизацию, конкурентоспособность ракетно-космической отрасли», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сделка по продаже банка будет завершена к концу 2020 года.

