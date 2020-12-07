Банк «Уралсиб» снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования, сообщает пресс-служба кредитной организации. Снижение произошло по стандартным программам на покупку строящегося и готового жилья, программе рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков, а также по программе целевого кредитования под залог имеющейся недвижимости.



Минимальная ставка по программам на покупку строящегося и готового жилья при сумме кредита до 3 млн рублей теперь составляет 8,59% годовых, от 3 млн рублей включительно — 8,29%, от 7 млн рублей включительно — 7,99%.

Минимальная ставка при рефинансировании ипотечного кредита, выданного сторонними банками, при сумме кредита до 3 млн рублей теперь составляет 8,59% годовых, от 3 млн рублей включительно — 7,99%.

При получении кредита на покупку квартиры у ключевых партнеров банка действуют специальные условия.

Возможна подача заявки на ипотечный кредит по двум документам: для этого достаточно паспорта и второго документа на выбор (ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт).