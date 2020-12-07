Банк России разработал предложения по совершенствованию законодательства, которые предусматривают создание системы гарантирования на рынке страхования жизни. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как уточняется, система гарантирования будет в целом строиться на тех же принципах, что и системы страхования депозитов и пенсионных накоплений. Гарантироваться будут договоры страхования жизни, в том числе комбинирующие страхование жизни c другими видами личного страхования, которые осуществляют страховщики жизни.

Предполагается, что в случае банкротства страховщика его обязательства перед физическим лицом по договору страхования жизни в пределах 1,4 млн рублей будут исполнены за счет гарантийного фонда, формируемого из взносов страховщиков. Выплаты по смерти застрахованного лица гарантируются в пределах 10 млн рублей. Инвестиционный доход, если он предусмотрен договором страхования жизни, не гарантируется.

Администратором системы гарантирования будет Агентство по страхованию вкладов. Ставка отчислений в фонд гарантирования за квартал составит 0,003125% от величины страховых резервов страховщика, а при недостаточности средств фонда для осуществления гарантийных выплат увеличится до 0,3%. В систему гарантирования будут включены все страховщики жизни, членство будет обязательным.

Страхование жизни уже сейчас является востребованным продуктом, констатируют в ЦБ. Только за девять месяцев 2020 года было заключено более 3,6 млн договоров добровольного страхования жизни с премией почти 300 млрд рублей, а всего по состоянию на конец III квартала 2020 года действовало почти 11 млн договоров.

«Создание системы гарантирования позволит обеспечить сохранность вложений граждан, застраховавших свою жизнь, и повысить уровень доверия к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании», — подчеркивает регулятор.

Банк России планирует обсудить подготовленные предложения с заинтересованными министерствами и ведомствами, а также с профессиональным и экспертным сообществом.

Напомним, ЦБ еще год назад разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни. Тогда отмечалось, что появление такой системы ожидается не ранее 2021 года. В конце октября этого года о разработке регулятором соответствующего законопроекта сообщил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

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Гарантирование инвестиционного дохода, если он предусмотрен договором страхования жизни, устанавливать не планируется.