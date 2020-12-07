Сберегательное поведение россиян меняется. О ключевых тенденциях говорится в комментарии, выпущенном СберБанком.

В РБК в понедельник обратили внимание на отток рублевых вкладов из «Сбера» в ноябре (101,1 млрд рублей, или 1,2%, по сравнению с октябрем), оказавшийся самым сильным с кризисного декабря 2014 года (166,7 млрд). В 2020 году на фоне нового кризиса и пандемии клиенты «Сбера» массово закрывали рублевые депозиты в мае (минус 69,5 млрд рублей), августе (минус 53,1 млрд), сентябре (минус 45,1 млрд) и октябре (минус 67,7 млрд). Объем валютных депозитов физлиц в ноябре также сократился — на 52,6 млн долларов, или 0,2%. Отток по этим счетам продолжается третий месяц подряд, хотя и не был таким же серьезным, как в сентябре, когда на фоне ослабления рубля валютные вклады уменьшились на 441,8 млн долларов. Объем средств населения на рублевых и валютных текущих счетах в ноябре, наоборот, вырос: на 143,4 млрд рублей (4,5%) и 636,8 млн долларов (10,1%) соответственно.

В СберБанке подчеркивают , что в течение 2020 года его доля на рынке средств физических лиц выросла (на 0,74 процентного пункта за десять месяцев, в том числе на 1,63 п. п. по срочным вкладам в рублях). «Текущие показатели доли рынка и абсолютного объема средств соответствуют целям СберБанка. Так, в ноябре общий объем средств физических лиц в рублях на счетах в СберБанке увеличился (включая средства на счетах эскроу) на 0,4%, что является очень хорошим показателем для ноября. Банк удовлетворен как динамикой объема, так и структурой средств на счетах физических лиц. Рост вложений на конец ноября на брокерских счетах составил 37%, на ИИС — 75%», — указано в комментарии.

При этом на рынке сформировалось несколько длинных трендов, которые влияют на динамику и структуру остатков по счетам и вкладам физических лиц в банках, отмечают в «Сбере».

Во-первых, растет доля средств до востребования в общей сумме средств клиентов. «Это вызвано растущим объемом предложений банков с начислением процентов на остаток по счетам до востребования, — поясняют в «Сбере». — В ноябре СберБанк также запустил накопительный счет, который позволяет получать доход по средствам до востребования; этот продукт пользуется успехом у клиентов банка. С учетом тренда падения ставок по вкладам клиенты все чаще отдают предпочтение гибким продуктам с возможностью пополнений и снятий. Таким образом, средства клиентов с вкладов перетекают в текущие счета. Данная тенденция наблюдается как в СберБанке, так и на рынке в целом».

В качестве еще одного фактора, обусловившего динамику объема срочных вкладов в «Сбере» в ноябре, в банке упоминают выпуск им биржевых облигаций в объеме около 20 млрд рублей. «Значительная часть их также была приобретена клиентами СберБанка в рамках роста их интереса к работе на фондовом рынке, что, в свою очередь, является формирующимся долгосрочным трендом», — уточняется в материале.



«Кроме того, активизация на рынке строительства жилья по новой схеме финансирования с использованием эскроу-счетов и рост объемов ипотеки привели к формированию значительных остатков на эскроу-счетах. Устойчивый рост остатков на счетах эскроу происходит не только в СберБанке, но и по всей банковской системе. Данные средства, несмотря на тип «до востребования», будут демонстрировать устойчивую динамику в будущем, так как это соответствует реализуемой в стране программе жилищного строительства и ипотечного кредитования. СберБанк является крупнейшим кредитором по ипотеке в стране, а новый механизм финансирования обеспечит значительный рост рынка в ближайшие годы», — отмечают в СберБанке.