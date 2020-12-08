Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила предложения по расширению возможностей создания и использования индивидуального инвестиционного счета (ИИС) третьего типа, пишет «Коммерсант» . Так, НАУФОР предлагает расширить перечень направлений по целевому расходованию средств после окончания периода инвестирования, в частности, включив в него приобретение любого жилья и уплату любых взносов по ипотеке, приобретение жилья для супруги (супруга) или близких родственников.

Также в письме предлагается с сохранением налогового вычета направлять средства на оплату образования как самого инвестора, так и супруги (супруга) и близких родственников и осуществлять расходы по долгосрочному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в том числе в специализированных учреждениях.

Профучастники предлагают предоставить возможность кредитования граждан под залог имущества, находящегося на таких счетах. В случае обращения взыскания на заложенное имущество до истечения десятилетнего периода инвестирования предлагается предусмотреть обязанность возврата инвестором ранее полученных налоговых вычетов и неприменение налогового вычета на полученный по ИИС-3 доход. Аналогичную возможность кредитования граждан под залог имущества предлагается распространить и на два действующих типа ИИС. Такая возможность сейчас доступна для обычных счетов, но заблокирована для инвестиционных, отметили эксперты.

С учетом существующих льгот по НДФЛ при инвестировании на срок более трех лет выгода от замораживания средств на ИИС-3 на срок минимум десять лет с последующим ограничением их использования представляется сомнительной, пояснил собеседник в крупном банке. Чтобы сделать его привлекательным, надо в целом снять эти ограничения по истечении установленного срока инвестирования, считает он.

ЦБ опубликовал в конце октября концепцию ИИС третьего типа. Она предполагает размещение средств на таком счете на десять и более лет. Пополнение возможно без ограничения. Счет предполагает комбинированный налоговый вычет.