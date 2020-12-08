Многие участники фондового рынка монетизируют невежество граждан и непонимание ими принципов работы инвестиционных инструментов. Об этом заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов на онлайн-конференции АКРА и издательского дома «Коммерсант».

По словам Швецова, приход физлиц на фондовый рынок стал событием года. «Масштаб перетока средств на рынок капитала беспрецедентен, наверное, для всей истории фондового рынка начиная с 1991 года. Хотя во время приватизации вовлечение было тоже достаточно высоким. Там были совершенно бросовые цены на активы», — отметил первый зампред ЦБ.

По его мнению, перетоку средств на фондовый рынок среди прочего способствовали цифровизация и профицит ликвидности в банковском секторе, который снял с повестки «борьбу за депозиты» граждан. «Кредитные организации монетизировали свою клиентскую базу через кросс-продажи, собственно говоря, продали фондовый рынок своим клиентам. Именно банки привели эти миллионы граждан на российский фондовый рынок», — добавил Швецов.

По словам представителя ЦБ, регулятора беспокоит тот факт, что не все граждане осознают риски инвестиций. «Важно, чтобы те усилия, которые были приложены и которые подтолкнули людей на фондовый рынок, сопровождались добросовестным отношением к клиентам, — подчеркнул Швецов. — Это вызывает обеспокоенность, потому что многие участники рынка, скажем так, монетизируют невежество определенной части наших граждан, их непонимание, как работают эти инструменты».



Напомним, по итогам ноября число физических лиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, превысило 8 млн. По словам Швецова, этот рост должен притормозить в районе 10 млн человек, что соответствовало бы уровню развивающихся стран.