2020 год стал поистине годом частного инвестора: в России прирост частных инвесторов превысил 60% по сравнению с 2019 годом. Причин тому несколько: это и сильная просадка фондовых индексов в марте 2020 года, это и «удаленка», которая дала людям больше свободного времени, в том числе на изучение инвестиций, а также диджитализация финансовых рынков: открыть счет и торговать можно онлайн, не посещая офис. Кто-то считает это временным явлением, а кто-то полагает, что начинающие инвесторы действуют вполне осознанно, так что пришли они всерьез и надолго, достаточно проследить за их выбором. Итак, что же предпочитают новички на фондовом рынке? Разберем на примере клиентов ИК «Финам».

Готовые решения, но с активной стратегией



Новичку трудно самостоятельно анализировать фундаментальные показатели экономики и конкретных компаний, чтобы самому создать портфель из акций и облигаций, а потом его самому же пересматривать. В то же время классический вариант инвестиций в биржевые фонды часто кажется немного скучноватым, так как подобная стратегия не позволяет обойти рынок, показать высокую потенциальную доходность. Многие ищут варианты доверительного управления и готовы платить разумное вознаграждение управляющему, но классическое индивидуальное доверительное управление им обычно недоступно из-за высокого порога входа, а отдавать деньги так называемым серым управляющим-физлицам рискованно. Поэтому инвесторы ищут некий микс: чтобы инвестиционное решение было прозрачным, регулируемым со стороны ЦБ, предполагало активное управление за разумное вознаграждение, требовало минимального участия самого инвестора, но в то же время имело комфортный порог входа и возможность в любой момент выйти из такого продукта. Именно поэтому среди начинающих инвесторов популярны стратегии автоследования и индивидуальные инвестиционные портфели.

В случае со стратегиями автоследования инвестор выбирает параметры отбора стратегий: по риску, виду стратегий (российский/американский рынок и т. д.), порогу входа, доступности на ИИС и т. д., далее из отобранного списка вариантов останавливается на одном-двух самых подходящих, подключает их к своему счету, и далее сделки по выбранной стратегии автоматически повторяются на брокерском счете подписчика, поэтому инструмент и называется «автоследование». Порог входа по ряду стратегий может быть даже ниже 40—50 тыс. рублей. Обычно новичок начинает с 50—100 тыс. Спустя несколько месяцев пополняет счет до 200—300 тыс. Ряд новичков выбирают сразу несколько стратегий, например, одну подключают на ИИС, а вторую — на обычный счет.

Если речь об индивидуальных инвестиционных портфелях, то это инструмент на определенный срок (от трех до девяти месяцев), так что здесь инвестор, помимо длительности вложений, выбирает уровень риска (со 100% защитой капитала или нет) и далее инвестирует выбранную сумму в готовый портфель, ждет до окончания его срока, а далее может либо переложиться в другой портфель, либо, например, выбрать стратегию автоследования.

ИИС уже не только ради возврата 13%

Конечно, большая часть инвесторов начинает именно с открытия ИИС . Самая популярная стратегия — открыть его в декабре, внести максимальную сумму, которая возможна, чтобы уже в январе подавать документы на налоговый вычет и вернуть 13% от внесенной суммы себе на счет.

Радует, что с годами подход по названием «открыть ИИС, ничего не вносить три года, потом в последний год внести 400 тыс., получить вычет и сразу все закрыть и вывести деньги» уже канул в Лету, так как новички понимают, что ИИС интересен не только вычетом, а именно комбинацией возможности инвестиций и вычета, который повышает доходность инвестиций, но уже не рассматривается как единственная причина открытия ИИС. Кто-то пытается хаотично накупить разных бумаг, а потом не знает, что с ними делать, но многие внутри инвестируют в готовые стратегии: чаще всего это робоэдвайзинг или уже рассмотренные выше стратегии автоследования, инвестиционные портфели.

Надо сказать, что тренд на повышенный ажиотаж вокруг ИИС в декабре за многие годы уже заметили и брокеры, так что дополнительно подогревают этот спрос, например, открывшим ИИС до конца декабря и пополнившим его на сумму от 30 тыс. рублей ИК «Финам» в рамках акции «Супер ИИС» дарит подарки.

Внимание к тарифам

Российские частные инвесторы подхватили мировой тренд и перед инвестированием внимательно изучают комиссии, чтобы не столкнуться с ситуацией, что расходы на брокера, банк или управляющую компанию сведут на нет весь финансовый результат. Поскольку самыми популярными ценными бумагами для инвесторов как в России, так и за рубежом являются акции, то новички обычно делают особый акцент на тарифах брокера на операции именно с ними.

Многие американские брокеры уже отреагировали на этот тренд и отменили комиссии на сделки с акциями вообще. Среди российских брокеров это пока редкость: только ИК «Финам» ввел уникальный для российского рынка тариф FreeTrade, по которому брокер не берет комиссию по сделкам с акциями на Московской бирже. Выгода от использования такого тарифа может исчисляться тысячами рублей в месяц.

Точно не для новичков

Наименьшей популярностью у новичков пользуется срочный рынок: для них это слишком сложно. Кроме того, 2020 год показал, что работа с подобными инструментами может быть еще более рискованной, чем могли предположить даже профессиональные трейдеры: это касается ситуации с фьючерсными контрактами на нефть WTI в апреле 2020 года, подробнее об этом мы уже писали. Данная ситуация вызвала широкий резонанс, так что инструментов срочного рынка новички точно пока будут избегать.

За стеклом: где посмотреть за первыми шагами начинающего инвестора?

Наверняка тем, кто еще только думает стать инвестором, интересно посмотреть за поведением новичка, который уже пришел на финансовый рынок. А начинающим инвесторам всегда интересно сравнить свою тактику с тем, что делают другие. У вас есть такая возможность: прямо сейчас тонкости биржевой торговли под присмотром консультантов ИК «Финам» осваивает Илья Варламов. И рассказывает о своих успехах и неудачах в «Дневнике инвестора» в режиме онлайн.