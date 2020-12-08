Альфа-Банк снизил ставки по базовым программам кредитования на покупку строящегося и готового жилья. Размер снижения составил до 0,5 п. п.

Теперь получить в банке кредит на покупку строящегося жилья клиенты «с улицы» могут под 7,69% годовых при сумме кредита от 8 млн рублей в Москве и Московской области, от 5 млн рублей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и от 3 млн рублей в иных регионах и под 8,49% годовых при оформлении ипотеки на меньшую сумму.

Кредит на покупку готового жилья предоставляется под 8,49% годовых независимо от суммы сделки при покупке квартиры и под 9,49% годовых при приобретении жилого дома с земельным участком.

Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 10% собственных средств от стоимости строящегося жилья и 15% от стоимости готового жилья. Сумма финансирования может достигать 50 млн рублей, а срок — 30 лет.

«Для зарплатных клиентов банка, а также при приобретении недвижимости у партнеров банка предоставляется скидка к ставке в размере 0,4 процентного пункта. При выходе на сделку в течение 33 дней с момента одобрения дисконт к ставке составит 0,2 п. п. (не применяется к крупной сумме кредита). При отказе клиента от личного и/или титульного страхования ставка увеличится на 2 п. п. Для ИП надбавка к ставке составляет 1 п. п. а при кредитовании по двум документам — 0,5 п. п.», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.