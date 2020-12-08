Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию вторника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,48% и составил 3 179,61 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,31%, до отметки 1 364,66 пункта.

Акции СберБанка подорожали на 0,05%, Мосбиржи — на 1,02%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подешевели на 1,02%, «Газпрома» — на 0,57%, «Норильского никеля» — на 1,37%.

Рынок от скуки сползает вниз, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Рынок акций РФ во вторник чуть сполз вниз. Фиксацией прибыли или коррекцией это пока не назовешь, скорее так, снижение от скуки. Индекс Мосбиржи отступил к 3 171 пункту и может торговаться в рамках 3 155—3 185 пунктов. Индекс РТС отошел к 1 360 пунктам и способен балансировать в коридоре 1 350—1 370 пунктов», — комментирует эксперт.