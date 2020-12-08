🔹 Датский Saxo Bank представил десять «шокирующих предсказаний» на 2021 год. В ежегодном обзоре, который есть у Банки.ру, речь идет не об официальных рыночных прогнозах, а о маловероятных и недооцениваемых событиях, способных нанести мощный удар по финансовым рынкам. Пандемия COVID-19 и трудный ход выборов в США приблизили то, что могло казаться далеким будущим, ускорили практически каждую социальную и техническую макротенденцию. Попросту говоря, произошедшее в 2020 году означает, что на 2021-й будущее уже наступило.

🔹 Эксперты улучшают прогнозы по итогам 2020 года для банковской системы России, но в наступающем году банкам предстоит столкнуться с падением чистой прибыли на фоне снижения рентабельности бизнеса и ухудшения качества активов, что потребует создания значительных резервов. Аналитики АКРА ожидают заметного снижения рентабельности участников рынка. Чистая процентная маржа снизится с 3,7% в 2020 году до 3,5% в 2021-м и до 3,4% в 2022-м. Снижение на сопоставимую величину чистой процентной маржи ожидают и в Fitch — с 4,3% в 2019 году до 4,0% к середине 2021-го.

🔹 «Тинькофф» в партнерстве с мобильными операторами Tele2, «МегаФон», «МТС» и «Тинькофф Мобайл» запустил Tinkoff Call Defender — платформу по предотвращению мошенничества с использованием телефонных звонков. СберБанк также сообщил, что начал выявлять телефонное мошенничество в режиме реального времени, объединив усилия с операторами связи в рамках технологического антифрод-решения. По данным СМИ, проект по борьбе с подменой номеров мошенниками вскоре запустит и ВТБ.

🔹Большинство россиян в 2020 году получили возможность работать удаленно — полностью или частично: это позволило многим переехать в другой город и начать экономить, в результате чего россияне стали больше копить и инвестировать, показал опрос Райффайзенбанка. Примерно для 15% россиян удаленная работа стала постоянной, еще 30% будут работать так в течение нескольких месяцев.