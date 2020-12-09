Получить новогоднюю премию от работодателя в этом году рассчитывают 37% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного входящим в экосистему «Сбера» сервисом по поиску массового и линейного персонала «Работа.ру» среди более чем 5 тыс. человек из всех регионов РФ.

Как уточняется, в прошлом году о таких ожиданиях заявляли 30% опрошенных.

По 37% респондентов планируют потратить премию на новогодние подарки или отложить к накопленным средствам. 11% потратят деньги на отдых и развлечения в праздничные выходные. 10% жителей России на премию накроют новогодний стол, а 8% приобретут подарок для себя. В варианте «Другое» респонденты чаще всего указывали выплаты по ипотеке и другим кредитам. Авторы исследования уточняют, что этот вопрос предусматривал возможность множественного выбора ответов.

По итогам 2019 года премию получили 28% опрошенных, при этом 40% получателей остались недовольны размером премии, свидетельствуют данные «Работы.ру». У 63% из тех, кто получил в прошлом году новогоднюю премию, она составила до 15 тыс. рублей, в том числе у 35% — до 5 тыс. рублей. До 50 тыс. рублей получили 16% опрошенных, а 7% — больше 50 тыс. Еще 14% респондентов не раскрыли размеры полученной премии, но уточнили, что она равнялась их обычному заработку.



Ранее портал «Работа.ру» представил данные опроса работодателей, согласно которому 13% планируют поощрить всех своих работников к Новому году, а 25% — только часть коллектива.