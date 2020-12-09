Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию среды положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 1,01% и составил 3 211,66 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,57% — до отметки 1 372,47 пункта.

Акции Сбербанка подорожали на 1,03%, Мосбиржи — на 2,86%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,15%, «Газпрома» — на 0,34%, «Норильского никеля» — на 1,95%,

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов находились в уверенном плюсе, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Рублевый индикатор поднялся до пика текущего года — 3 226 пунктов, от которого отступил вниз, а долларовый индекс обновил максимум с февраля — 1 382 пункта. От масштабной фиксации прибыли покупателей пока что спасает неспешность повышения — рынок то залегает в «боковик», то «выстреливает» к новым максимумам. Тенденция вполне может сохраниться до появления фундаментального негатива. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день — 3 160—3 250 пунктов», — комментирует эксперт.