Введенный в России налог на профессиональный доход (НПД) может подойти для легализации широкого круга самозанятых граждан. Однако этот новый налоговый режим еще надо совершенствовать, в том числе продумать дополнительные стимулы для привлечения потенциальных плательщиков и исключить риски его неправомерного использования. К такому выводу пришла Счетная палата, проанализировав результаты экспериментального внедрения НПД в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.

В этом году география эксперимента постепенно охватила всю страну. К ноябрю 2020 года численность плательщиков достигла 1,287 млн человек. При этом Счетная палата отмечает, что новация не привела к массовому переходу ИП с иных специальных налоговых режимов.

В то же время есть риски злоупотребления новым режимом, учитывая выгодную ставку налогообложения (4% — на доходы физлиц и 6% — на доходы юрлиц или ИП). «Так как режим по своей сути является более благоприятным, конечно, существует риск злоупотреблений. Например, перевод работников на режим НПД с использованием вновь зарегистрированных организаций в целях минимизации сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет», — констатировал на коллегии аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.

Медведев предложил разработать отдельный законопроект о трудовых правах самозанятых Лидер «единороссов» считает, что необходимо разграничить в понимании как правовой системы, так и самих людей труд наемного работника, труд работника по трудовому договору и труд самозанятого лица.

По мнению Счетной палаты, чтобы свести к минимуму такие риски и объективно оценить эффект эксперимента, нужно продолжить мониторинг и анализ применения НПД во всех регионах. В частности, СП рекомендует правительству установить промежуточные этапы проведения эксперимента, взяв за ориентир трехлетний срок с начала его внедрения на всей территории России.

Кроме того, нужно сделать новый налоговый режим более привлекательным для самозанятых. «Среди таких стимулирующих мер можно выделить урегулирование статуса самозанятых в экономических отношениях с другими субъектами, предоставляя им равные возможности, например, в получении кредита, доступе к мерам поддержки и так далее», — считает Андрей Батуркин.



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Еще одно предложение СП — ввести специальный коэффициент-дефлятор при определения верхнего предела суммы доходов для плательщиков НПД. «Это позволит, с одной стороны, учитывать инфляционные процессы при применении режима НПД, а с другой — сделает указанный режим привлекательным для большого круга лиц», – отметил аудитор.



Федеральная налоговая служба полностью поддержала выводы и предложения Счетной палаты.