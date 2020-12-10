Победителем конкурса Агентства по страхованию вкладов по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам подмосковного Дом-Банка стал СберБанк. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Согласно реестру обязательств Дом-Банка, за выплатой страхового возмещения на сумму 8,8 млн рублей могут обратиться порядка 570 вкладчиков, в том числе 17 юридических лиц с требованиями на 2,2 млн.

Расчеты начнутся 14 декабря. «Сбер» будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам Дом-Банка в течение как минимум года.

Вкладчики Дом-Банка, которые одновременно являются клиентами СберБанка, могут обратиться с заявлением о выплате возмещения через «Сбербанк Онлайн» без посещения офиса банка-агента. Сервис доступен как в мобильном приложении (Android, IOS), так и в веб-версии.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 11 декабря на сайте АСВ и 14 декабря в газете «Московский комсомолец».



Банк России 4 декабря аннулировал лицензию базировавшегося в Домодедово Дом-Банка по ходатайству самой кредитной организации.