🔹 Банк России по итогам проверок Киви Банка оштрафовал его и ввел с 7 декабря ряд ограничений на некоторые операции кредитной организации, следует из материалов компании QIWI. Ограничения коснулись платежей в пользу иностранных торговых компаний и перевода денег на предоплаченные карты корпоративных клиентов. По данным компании, проверка ЦБ проходила с июля по декабрь 2020 года и касалась периода деятельности банка с июля 2018 года по сентябрь 2020-го.

🔹 Введенный в России налог на профессиональный доход (НПД) может подойти для легализации широкого круга самозанятых граждан. Однако этот новый налоговый режим еще надо совершенствовать, в том числе продумать дополнительные стимулы для привлечения потенциальных плательщиков и исключить риски его неправомерного использования. К такому выводу пришла Счетная палата, проанализировав результаты экспериментального внедрения НПД в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.

🔹 Правительство России подготовило поправки, которые позволят получить целый ряд услуг, в том числе оформить пенсию, в негосударственных организациях. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, особое внимание будет уделено защите персональных данных.



🔹 Альфа-Банк запустил Alfa Message в Telegram и в ближайшее время запускает аналогичный сервис в WhatsApp. Банки.ру протестировал банк в мессенджере и выяснил, кому и зачем он может понадобиться.

