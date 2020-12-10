Данные осуществляемого Центробанком РФ мониторинга отраслевых финансовых потоков указывают на умеренное ослабление экономической динамики.

«Недельное отклонение входящих финансовых потоков от докризисных объемов остается в отрицательной области. Рост платежей в отраслях внутреннего спроса за последние недели приостановился, в то время как финансовые потоки в отраслях внешнего спроса по-прежнему заметно отстают от допандемических показателей. Стабилизация номинальных объемов платежей при отсутствии тренда на их постепенное увеличение с учетом произошедшего с начала года изменения цен в отраслях обрабатывающей промышленности подтверждает вероятное текущее ослабление экономической динамики на фоне осеннего ухудшения эпидемической обстановки. Впрочем, благодаря локальному характеру ограничений в сочетании с адаптацией производителей и потребителей к новым условиям замедление роста экономики в IV квартале окажется гораздо более умеренным по сравнению с ситуацией весной этого года», — говорится в материале регулятора.

Как уточняется, скользящее за четыре недели среднее отклонение объема входящих платежей от «нормального» уровня (среднего уровня дневных сезонно сглаженных входящих платежей за период с 20 января по 13 марта 2020 года) на отчетной рабочей неделе (30 ноября — 4 декабря) составило минус 1,4% после минус 0,9% неделей ранее. Среднее отклонение входящих потоков без учета добычи, производства нефтепродуктов и госуправления составило плюс 0,4% (плюс 1,7% неделей ранее).

В отраслях, ориентированных на внешний спрос, среднее за четыре недели отклонение объема входящих платежей от «нормального» уровня составило минус 12,3%. При этом в добыче сырой нефти и газа по-прежнему наблюдается значительное отставание объема поступлений от «нормального» уровня.

В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, превышение над «нормальным» уровнем снизилось до 3,6% в среднем за четыре недели (с 5,1% неделей ранее). «В связи с опережающим характером восстановления роста в потребительских отраслях по мере постепенного снятия весенних ограничительных мер важно подчеркнуть, что превышение финансовых потоков над «нормальным» уровнем в этой группе оказалось минимальным с начала октября. На фоне ухудшения эпидемической обстановки это частично отражает текущее превалирование консервативной модели потребительского поведения, характеризующейся повышенной склонностью к сбережениям и экономии, переориентацией спроса с потребительских услуг на товары», — поясняют в Центробанке.

Там констатируют, что сдерживающее влияние неопределенности вокруг дальнейшей ситуации с пандемией на инвестиционную активность пока остается достаточно умеренным. В отраслях инвестиционного спроса за отчетную неделю среднее за четыре недели отклонение входящих финансовых потоков от «нормального» уровня вышло в положительную область (после четырех недель нахождения в отрицательной области) и составило 1,7% (минус 0,1% неделей ранее). За отчетный период наблюдалось небольшое улучшение динамики практически во всех отраслях этой группы. Основную поддержку отраслям инвестиционного спроса, как и неделей ранее, оказало строительство инженерных сооружений. Более быстрый рост платежей также наблюдался в строительных специализированных работах. Кроме того, существенно сократилось отрицательное отклонение в научных исследованиях и разработках.

В отраслях государственного потребления за период с 30 ноября по 4 декабря четырехнедельное среднее скользящее отклонение входящих потоков от «нормального» уровня немного выросло — до плюс 9,8% с плюс 9,1% неделей ранее. Основным драйвером роста снова выступила деятельность органов государственного управления. В здравоохранении также наблюдалось ускорение роста входящих платежей.



В ноябре показатель годового изменения входящих потоков вырос во всех федеральных округах, за исключением Сибирского и Южного ФО. Отраслевая динамика потоков весьма неоднородна по регионам, отражая значительные различия микроструктуры отраслей в федеральных округах, отмечает регулятор.