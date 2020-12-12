🔸 Полмиллиона россиян застраховались от риска заражения коронавирусом. Однако выяснилось, что полис не только не защищает от вируса, но даже не гарантирует выплату при заражении. О том, как застраховаться правильно, узнаем из публикации «Ковид, да не тот вид».



🔸 Клиенты банков продолжают жаловаться на то, что не могут найти, подключить или использовать Систему быстрых платежей. О том, как Банки.ру и Markswebb ищут СБП в банковских приложениях, читайте здесь.



🔸 Делиться прибылью с государством — удовольствие сомнительное, но неизбежное. Какие налоги и когда платит инвестор, кто выступает налоговым агентом, разбираемся в очередном выпуске подкаста Банки.ру «Это к деньгам» и подробнее в этой статье.



🔸 Облигация считается ценной бумагой, самой близкой к депозиту с точки зрения начисления дохода. В том, что это за инструмент, как его выбрать и на какую доходность можно рассчитывать, разбираемся в рубрике #оденьгахпросто.

🔸 По картам большинства банков кешбэк за покупки в супермаркетах не превышает 1—2%, а более щедрые предложения еще надо поискать. Мы сделали это в «Разборе Банки.ру».