Бывает, получил доход и хочется вложить его во что-то не только прибыльное, но и полезное для всей планеты. Можно, конечно, купить что-нибудь экологичное, перевести в Greenpeace или Грете Тунберг, а можно приобрести «зеленые» облигации.

1. Что такое «зеленые» облигации?

«Зеленые» облигации — это обычные облигации, но выпускаемые с целью привлечения средств для финансирования проектов, связанных с охраной/улучшением окружающей среды. Эмитенты «зеленых» облигаций — корпорации, муниципалитеты, правительства и т. д. Эмитенты обеспечивают не только прозрачность проекта, но и следят за целевым использованием средств.

Существуют прописанные принципы «зеленых» облигаций , выпущенные International Capital Market Association (ICMA). Они определяют направления, на которые должно идти получаемое финансирование:

возобновляемые источники энергии;

энергоэффективность;

предотвращение загрязнения и контроль за загрязнением;

экологически устойчивое управление живыми природными ресурсами;

сохранение земного и водного биоразнообразия;

экологически чистый транспорт;

управление водными ресурсами;

адаптация к изменению климата;

экологически эффективные и/или адаптированные продукты безотходной экономики;

«зеленые» здания.





2. Где можно найти список таких облигаций?

Сейчас в России сектор «зеленого» финансирования только формируется. На Московской бирже есть специальный раздел — «Сектор устойчивого развития» , в котором перечислены облигации, отвечающие «зеленым» критериям.

В перечень не включены бумаги ООО «Ресурсоснабжение ХМАО», которые также относятся к «зеленым».





3. Как купить «зеленые» облигации?

Для этого нужно открыть брокерский счет, пройдя шаги, описанные в 💰Fingram: как начать инвестировать в российские ценные бумаги.

А также в приложении или в личном кабинете брокера по ISIN найти нужные облигации и добавить их в свой портфель.

Готово! Ваши средства будут направлены на защиту и сохранение экологии на этой планете!





Бонус:

Пока социальные инвестиции дают финансовую отдачу ниже рыночной, но это не значит, что так будет всегда. Есть перспектива развития ценных бумаг такого типа, которая зависит от господдержки и ответственности бизнеса.

Среди эмитентов акций нет единого стандарта, который бы однозначно характеризовал компанию как «зеленую». Но есть компании, соответствующие принципам ESG (Environmental, Social и Governance). ESG-инвестирование подразумевает, что компания оценивается по трем направлениям: экология, социальное развитие, корпоративное управление. В последние годы на развитых рынках стали появляться ETF-фонды, инвестирующие только в ESG-компании.

Российский инвестор может купить эти фонды, если у него есть статус квалифицированного инвестора.

Если у вас нет соответствующей квалификации или счета у зарубежного брокера, можно смотреть отчеты фондов, делающих подобные инвестиции, и покупать ценные бумаги из состава этих фондов на Московской и Санкт-Петербургской биржах.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО, Banki.ru