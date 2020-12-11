Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию пятницы положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,56% и составил 3 276,58 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,587% — до отметки 1 412,88 пункта.

Акции Сбербанка подорожали на 0,15%, Мосбиржи — на 1,41%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,26%, «Газпрома» — на 3,83%. Бумаги «Норильского никеля» подешевели на 0,41%.

Рынок так и не захотел корректироваться, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«В пятницу вечером, 11 декабря, на российском фондовом рынке так и не случилось масштабной коррекции. Версия только одна: рынок и правда настолько верит в лучшее, что по сторонам смотреть уже даже нет смысла, — комментирует эксперт. — Что дальше? Если за основной сценарий взять биржевой расчет на продолжение ралли, то индекс Мосбиржи двинется к 3 300 пунктам, индекс РТС пройдет к 1 450 пунктам. Но мы все знаем, что деревья не растут до небес, и чем больше шкаф, тем громче он падает. Очень может быть, что именно сейчас и нужно подготовиться к грохоту».