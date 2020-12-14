Материнский капитал предлагают разрешить тратить на образование родителей, пишут «Известия» . Об этом говорится в обращении главы Института прогрессивного образования Анны Маркс на имя министра труда Антона Котякова. В письме указывается, что за последние пять лет рождаемость в России снизилась на 23,7%, что свидетельствует о необходимости задействовать в нацпроекте «Демография» все возможные инструменты повышения мотивации граждан к рождению детей. Отмечается, что причинами отказа от рождения ребенка чаще всего становятся отсутствие материальных возможностей и необходимость найти более высокооплачиваемую работу. Однако существующие ограничения по использованию маткапитала в полной мере не позволяют женщине ни реализовать себя, ни повысить свой социальный статус, говорится в письме.

В связи с этим институт просит Минтруд рассмотреть возможность разрешить использование материнского капитала на образование матери — последипломное и для повышения квалификации. Это не только станет дополнительным фактором роста рождаемости, но и улучшит положение женщин на рынке труда, увеличит доходы семей, пояснила Анна Маркс, отметив, что она уже нашла поддержку в Госдуме.

Пенсионный фонд упростил использование материнского капитала для обучения детей 👍 Если между отделением ПФР и учебным заведением заключено соглашение, родителям достаточно подать в фонд заявление о распоряжении маткапиталом, а информацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно.

Как заявил депутат от «Единой России» Виктор Зубарев, он в ближайшее время направит в Минтруд запрос с просьбой поддержать эту инициативу и подготовить соответствующий законопроект. В других фракциях парламента к инициативе отнеслись по-разному. В КПРФ считают, что это предложение можно поддержать, а весь спектр целей использования маткапитала должен стать более широким, чем сегодня. Во фракции ЛДПР отметили, с одной стороны, хорошо, что есть дополнительные средства на обучение родителей, с другой — нарушается идеология маткапитала, так как родители могут сегодня получить образование за счет государства, если они окажутся безработными и пройдут регистрацию на бирже труда.

Для женщины, находящейся в декретном отпуске, крайне важна возможность развиваться, оставаться востребованной на рынке труда, когда она длительное время отдавала себя не менее сложной работе, но при этом счастливой и крайне важной, заявила зампред Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора. По ее словам, в настоящее время этот вопрос стал еще более актуальным, поскольку пандемия COVID-19 привела к росту числа безработных. Инициативу поддерживает и председатель всероссийского движения «Матери России» Валентина Петренко. По ее словам, рынок труда из-за роботизации изменится даже не через десять, а в течение пяти лет, и многие женщины рискуют лишиться работы.