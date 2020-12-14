Власти РФ приняли меры по сдерживанию цен на ряд продуктов питания. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, власти готовят введение вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло. Соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен должны быть заключены до 20 декабря.

Решетников заявил, что Минэкономразвития предлагает ввести квоту на экспорт зерна в размере 17,5 млн тонн с 15 февраля до 30 июня 2021 года. Минэкономразвития и Минсельхоз до конца года представят предложения по поддержке сельского хозяйства.

Путин о росте цен на продукты: «Решить в течение недели!» Он также жестко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Минсельхоз и Минпромторг до 15 декабря закончат разработку соглашения о стабилизации цен на сахар, срок его действия — до конца I квартала. Он сообщил, что цены производителей на подсолнечное масло в РФ снизятся до 95 рублей, розничные — до 110 рублей. Россия вводит с 15 февраля до 30 июня 2021 года экспортную пошлину на пшеницу в размере 25 евро за тонну, отметил глава Минсельхоза. Производители хлебопекарной продукции получат 3 млрд рублей господдержки, указал Патрушев.