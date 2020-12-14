Банки.ру и ИК «Финам» продолжают спецпроект «Дневник инвестора». Сегодня главный герой проекта — журналист, архитектор, фотограф и популярный блогер Илья Варламов — изучает в Интернете ресурсы, наиболее интересные и полезные для частного инвестора. Разбираться в этом ему помогает финансовый эксперт Наталья Смирнова.

В рамках «Дневника инвестора» Илья Варламов начал инвестировать с нуля и рассказывает обо всех своих действиях, делится впечатлениями. Он уже выбрал брокера, открыл счет, прошел обучение, купил акции, а также с помощью финансового эксперта проанализировал свой портфель.

Если вам интересна тема инвестиций и вы хотели бы сориентироваться в огромном количестве различных интернет-ресурсов, читайте новый выпуск «Дневника инвестора» и смотрите свежее видео.