Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг МСП Банка на уровне «A+(RU)», изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся».

Как поясняется в сообщении АКРА, рейтинговое действие обусловлено объявленными планами объединить МСП Банк с Банком ДОМ.РФ (рейтинг АКРА — «А(RU)», прогноз — «стабильный»). Согласно базовым ожиданиям агентства, объединение может произойти в ближайшие 12—18 месяцев. «Отсутствие четкого поэтапного плана и временных ориентиров по механизму объединения кредитных организаций, их дальнейшего функционирования и стратегии объединенного банка являются факторами, обуславливающими «развивающийся» прогноз по кредитному рейтингу МСП Банка», — отмечают в АКРА.

В рамках наихудшего сценария, допускающего значительную задержку в объединении банков или его отмену, ухудшение показателей капитализации на фоне потенциальных рисков кредитного портфеля и сложной операционной среды может обусловить негативное рейтинговое действие в отношении МСП Банка, предупреждают аналитики. В то же время реализация наиболее благоприятного сценария, подразумевающего успешное объединение двух банков, может, по мнению АКРА, позитивно сказаться на рыночной позиции объединенного банка, оптимизировать структуру расходов, улучшить диверсификацию или финансовые показатели и в целом привести к появлению стратегически более значимого финансового института.

В АКРА отмечают, что удовлетворительная оценка бизнес-профиля МСП Банка («bbb») учитывает специфику и риски его текущей деятельности, которая во многом соответствует мандату института развития (банк занимается кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках государственных программ финансовой поддержки). Основным приоритетом является развитие сегмента МСП, которому, по мнению АКРА, присущи высокие кредитные риски, особенно в периоды экономической нестабильности. Существенная текущая поддержка государства и его участие в деятельности банка частично снижают данные риски. По мнению АКРА, в рамках ожидаемого объединения в ближайшие 12—18 месяцев возможна кардинальная трансформация стратегии, систем риск-менеджмента и качества управления, а также занимаемой ниши и роли нового банка.

МСП Банк и Банк ДОМ.РФ планируется объединить Оптимизировать структуру институтов развития планируется по четырем направлениям.

Оценка достаточности капитала банка снижена с «сильной» до «адекватной». С IV квартала 2019 года МСП Банк практически удвоил кредитный портфель (до вычета резервов), что привело к значительному снижению норматива Н1.2 — до 10,9% по состоянию на 1 октября 2020-го с 17,8% годом ранее. Прибыльность остается слабой, а дальнейшие показатели капитала будут зависеть от перспектив объединения и/или капитальных вливаний, планы которых пока находятся в разработке.

«Ожидаемое объединение МСП Банка с Банком ДОМ.РФ, характеризующимся большей капитализацией и масштабом деятельности, удерживает оценку субфактора от более сильного снижения. АКРА ожидает, что норматив Н1.2 объединенного банка, наиболее вероятно, будет находиться на адекватно высоком уровне, устойчиво превышающем 12—15%», — говорится в релизе.

Оценка риск-профиля снижена со «слабой» до «критической» ввиду продолжающегося агрессивного роста объема кредитных операций, в частности в секторе строительства и операций с недвижимостью, который, по мнению АКРА, обладает структурно более высокими кредитными рисками и чувствительностью к спадам в экономике. В числе прочего агентство указывает, что доля проблемных кредитов оценивается в 10—15% портфеля банка.



АКРА ожидает, что по результатам объявленного объединения банков новый финансовый институт может иметь более высокую оценку собственной кредитоспособности. Ожидаемое объединение МСП Банка с Банком ДОМ.РФ в ближайшие 12—18 месяцев, по мнению агентства, предполагает большую стратегическую значимость и, соответственно, более высокую вероятность экстренной внешней поддержки для МСП Банка. В этой связи агентство закладывает четыре ступени в качестве потенциала внешней поддержки в структуру рейтинга МСП Банка.

