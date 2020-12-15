Банк ВТБ и розничная сеть «Магнит» запустили платежный сервис Magnit Pay. Как рассказали в кредитной организации, проект станет первым этапом формирования единого суперприложения «Магнита», которое объединит возможности заказа товаров онлайн, платежные и кредитные сервисы, лайфстайл- и прочие нефинансовые услуги для покупателей, а также привилегии от партнеров ретейлера.

Платежный инструмент Magnit Pay позволит оплачивать покупки в любом магазине, в том числе онлайн. После регистрации в приложении покупатель получит расширенные возможности — выпуск цифровой карты, на которой можно будет держать до 60 тыс. рублей и с которой можно ежемесячно тратить до 200 тыс. рублей личных средств, а также осуществлять переводы на другие российские карты. Ее можно пополнять бесплатно с любых других карт или добавить в платежные сервисы. Участникам программы лояльности в качестве бонуса будут начисляться дополнительные 0,5% от суммы покупки по Magnit Pay, а в первые 30 дней — в два раза больше.

В первом полугодии 2021 года функционал Magnit Pay будет существенно расширен, обещают в ВТБ. Появится возможность оплачивать услуги третьих лиц (ЖКУ, услуги связи, штрафы), будет реализована бесконтактная оплата для телефонов, не поддерживающих NFC, запущены денежные переводы между участниками программы лояльности «Магнит» по номеру телефона. Клиенты розничной сети смогут снимать наличные в банкоматах ВТБ, используя только QR-код.

В дальнейшем в суперапп могут быть включены нефинансовые сервисы по оплате и заказу такси, билетов в кино и театры, возможность бронирования ресторанов и заказа доставки еды, а также подписки на другие ресурсы. Кроме того, в перспективе в суперприложение будет интегрирован собственный сервис доставки товаров из всех форматов «Магнита».

«Новая цифровая платформа — первый в мире проект банковской группы и розничной сети, предполагающий кросс-форматный ретейл», — подчеркивает генеральный директор проекта группы ВТБ «Лайфстайл Платформа» Андрей Макаров.

«На базе приложения Magnit Pay мы объединим нефинансовые услуги и кредитные продукты, поэтому клиентам не нужно будет обращаться в банк, чтобы выпустить карту или провести платеж. Все это моментально будет работать в приложении, аудитория которого составит несколько миллионов человек. Важной задачей ВТБ является вывод простых и качественных финансовых сервисов в приложения и супераппы наших стратегических партнеров. Мы видим большой потенциал в интеграции наших продуктов в лайфстайл-сервисы для широкого числа участников рынка», — комментирует разработку проекта член правления ВТБ Святослав Островский.



Новым сервисом Magnit Pay могут воспользоваться участники программы лояльности розничной сети. Для этого необходимо скачать на телефон приложение «Магнит». Сервис представляет собой виртуальную банковскую карту, которая выпускается автоматически в приложении без визита клиента в банк. Пользователю необходимо лишь пополнить карту, после чего можно совершать платежи.